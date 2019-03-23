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Nesli tükenmekte olan turaç ve sülünleri yetiştirip doğaya salıyor

Batman’ın Gercüş ilçesi Akyar köyünde evlerinin bodrum katında tavuk, keklik, hindi, kaz ördek, bıldırcın gibi kümes hayvanları besleyen taş ustası Abdülhalim Şaşmaz, nesli tükenmekte olan turaç ve sülün kuşlarını da yetiştirip doğaya salıyor.

23 Mart 2019 Cumartesi 15:04
Nesli tükenmekte olan turaç ve sülünleri yetiştirip doğaya salıyor

Batman’ın Gercüş ilçesi Akyar köyünde evlerinin bodrum katında tavuk, keklik, hindi, kaz ördek, bıldırcın gibi kümes hayvanları besleyen taş ustası Abdülhalim Şaşmaz, nesli tükenmekte olan turaç ve sülün kuşlarını da yetiştirip doğaya salıyor.


Akyar köyünde yaşayan taş ustası Abdülhalim Şaşmaz, yoğun işine rağmen hobilerinden vazgeçmiyor. 18 yıl Batman’da çalıştıktan sonra köyüne geri dönen Şaşmaz, Mardin taşlarından kardeşleri ile birlikte yaptığı 3 katlı evin bahçesinde ve bodrum katında tavuk, keklik, sülün, hindi, kaz ördek, bıldırcın gibi kümes hayvanları besliyor. Köyün su ve yeşillik alanların fazla olmasından dolayı kanatlı hayvanların yetiştirilmesine elverişli olduğunu dile getiren Şaşmaz, nesli tükenmekte olan turaç ve sülün kuşlarını besleyerek doğaya salıyor. Hobi ve stresini atmak için bu işi yaptığını belirten Şaşmaz, "Mardin taşında çalışıyorum. 18 yıldır Batman’da çalışıyordum, bu sene ise evimi köye getirdim, kendime ev yaptım. Boş zamanımı da hayvanlarla değerlendiriyorum ve stresimi atıyorum. Nesli tükenmekte olan turaçları besliyorum. Turaçların Suriye sınırında avlanması biraz riskli olduğu için orada kimse avlayamıyor, orada biraz var. Nesli Türkiye’de tükenmek üzeredir. Orada arkadaşlarıma söyledim ve bana getirdiler, bakımı ve beslenmesinin ardından köyümüz etrafına bıraktık. Köyümüzde su alanı ve yeşil alan çok olduğundan dolayı burada çoğalacaklar. Hedefim ise ilerde büyük bir kanatlı çiftliği kurmaktır’’ dedi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 15:04
  1. doğa

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