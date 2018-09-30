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Nesli tükenmek üzere! Polis okulun kapısında buldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Türkiye'de ender görülün, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan koruma altındaki bir Hint gölet balıkçıl kuşu bulundu.

30 Eylül 2018 Pazar 14:29
Nesli tükenmek üzere! Polis okulun kapısında buldu

Malkara Mustafa Uysal Ortaokulu Müdürü Özgür Çetin, okula geldiği sırada kapının önünde uçmaya çalışan bir kuşu görünce yakaladı. Özgür Çetin'in bir kutuya koyarak götürdüğü Orman İşletme Müdürlüğü'nde yapılan incelemede, kuşun, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Hint gölet balıkçıl kuşu olduğu belirlendi. Kuşun, veteriner kontrolünün ardından Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

Bu tür kuşu ilk kez gördüğünü belirten Özgür Çetin, "Sabah erken okula geldiğimde kapı önünde uçamayan bir kuş gördüm. Yakalamaya çalışırken saldırdı. Daha sonra onu elimle zarar vermeden yakalayıp bir kutuya koyup Malkara Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine teslim ettim. Yetkililerin yaptığı araştırmada, kuşun Türkiye'de nadir görülen, dünyada da nesli tükenme tehlikesinde olan Hindistan bölgesinden geldiği Hint gölet balıkçıl kuşu olduğu anlaşıldı"dedi.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 14:29
  1. Tekirdağ
  2. Hint gölet balıkçıl kuşu

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