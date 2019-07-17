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Nesli tükenme tehlikesi altında olan Kızıl Akbabayı THY Kargo taşıdı

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Güneyden Kuzeye göç ederken, Şanlıurfa’da bitkin bir şekilde çiftçilerin bulduğu ve tedavi ettiği Kızıl Akbabayı Belgrad’a Turkish Cargo ulaştırdı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:43
Nesli tükenme tehlikesi altında olan Kızıl Akbabayı THY Kargo taşıdı

Nesli tükenme tehlikesi altında olan Güneyden Kuzeye göç ederken, Şanlıurfa’da bitkin bir şekilde çiftçilerin bulduğu ve tedavi ettiği Kızıl Akbabayı Belgrad’a Turkish Cargo ulaştırdı. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Kızıl akbabanın evine götürülüş hikayesini sosyal medya hesabından paylaştı.



Hayvanlara doğal yaşam alanlarına en yakın koşulları gökyüzünde sağlayarak gerçekleştiren Turkish Cargo, hayat kurtaran eve dönüş hikayelerine bir yenisini daha ekledi. Sırbistan’dan kanatlanan ve sezonsal göç yolunda bin 600 kilometrelik uçuşu sonrası Şanlıurfa’da bitkin düşen nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl akbaba, Turkish Cargo tarafından Belgrad’a ulaştırıldı.



Ekolojik sistemin son halkasını oluşturan ve Avrupa’da sadece Sırbistan’ın Uvac kanyonunda yaşayan nadir kızıl akbabalardan bir tanesi olan 1,5 yaşındaki Dobrila, güneye doğru gerçekleştirdiği sezonsal göç uçuşunda bitkin düşerek Şanlıurfa’ya indi. Şanlıurfa’da çiftçiler tarafından fark edilen akbaba, Şanlıurfa’da bulunan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.



Şanlıurfa’daki merkezde kontrolleri yapılan ve sağlıklı kilosuna ulaştırılan kızıl akbaba, göç yoluna devam etmesi için yeniden doğaya bırakıldı. Avcı kuş familyasının üyesi Dobrila’nın uçuşuna devam edememesi üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri akbabanın ayağındaki etiket ve takip numarasından yola çıkarak Sırbistanlı makamlar ile temasa geçti. İki ülke yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda Dobrila’nın Belgrad’da bulunan Biyolojik Araştırma Enstitüsü’ne (Sinia Stankovi) gönderilmesi kararlaştırıldı. Tüm taşıma faaliyetlerinde canlı hayvan yaşamına ve doğaya saygı misyonuyla hareket eden Turkish Cargo sponsorluğunda Şanlıurfa’dan İstanbul aktarmalı olarak Sırbistan’a ulaştırılan akbaba, Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve Sırbistan Çevre Koruma Bakanı Goran Trivan’ın katılımıyla düzenlenen törende Sırbistanlı yetkililere teslim edildi.



Dobrila’dan sorumlu Biyolog Irena Hrıbsek (Yırtıcı Kuşlar Koruma Vakfı), "Bugün Dobrila için çok özel bir gün, çünkü aylardır devam eden rehabilitasyon sürecinin ardından bugün ilk defa özgürlüğe uçacak. Dobrila’ya destekleri için Turkish Cargo’ya teşekkür ederiz’’ dedi.


"Özgürce uçmanın tadını en çok biz biliriz"



Göç ettiği sırada yorgunluktan uçamayan ve Şanlıurfa’da köylülerin bularak yetkililere teslim ettiği Kızıl akbabaların, vatanlarına götürülüş hikayesini sosyal medya hesabından paylaşan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Özgürce uçmanın tadını dünyada en çok biz biliyoruz, bu nedenle doğanın kanatları oluyoruz. Vahşi yaşamın nesli tükenmekte olan üyesi kızıl akbaba Dobrila yeniden özgürce uçsun diye onu Turkish Cargo ile Şanlıurfa’dan Belgrad’a taşıdık. Şimdi sağlıklı ve dilediği yere uçabilir” paylaşımını yaptı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:43
  1. doğa

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