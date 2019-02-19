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Nesli tükenen beyaz gelincik Bitlis’te görüntülendi

Nesli tükenme altında olduğu için koruma altında bulunan ve çok hızlı hareket ettiği için nadir olarak görüntülenebilen ‘beyaz gelincik’, Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde görüntülendi.

19 Şubat 2019 Salı 11:25
Nesli tükenen beyaz gelincik Bitlis’te görüntülendi

Nesli tükenme altında olduğu için koruma altında bulunan ve çok hızlı hareket ettiği için nadir olarak görüntülenebilen ‘beyaz gelincik’, Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde görüntülendi.


Dünyada sayıları hızla azalan ve görüntülenmeleri çok zor olan ‘beyaz gelincik’ isimli hayvan, Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bir öğretmen tarafından 4 metre yakından görüntülendi. Bitlis’in Ahlat ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Ozan Çardak, dün sabah nişanlısı ile birlikte Adilcevaz ilçesinde bulunan Aygır Gölü kenarında doğa yürüyüşü yaparken, ‘beyaz gelincik’ isimli hayvanla karşılaştı. Çardak, beyaz gelincikle karşılaştığı anda soğukkanlı tavırlarla cep telefonu kamerasıyla kayıt aldı. Islık çalarak hayvanın kendisine doğru yaklaşmasını sağlayan Ozan Çardak, beyaz gelinciğin 4 metreden görüntüsünü kaydetti. Çardak, yaklaşık 3 dakika boyunca hayvanın görüntüsünü çekmeyi başardı.


Beyaz gelinciği gördüğü anda telefonuna sarılıp kayıt aldığını söyleyen Ozan Çardak, “Bitlis’in Ahlat ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapıyorum. Boş vakitlerimde doğa yürüyüşü ve dağcılıkla ilgileniyorum. Ayrıca fırsat buldukça doğa fotoğrafları da çekiyorum. Dün sabah ise nişanlımla birlikte Aygır Gölü çevresinde doğa yürüyüşü yaparken, beyaz gelincik denilen havyanla karşılaştık. Bembeyazdı ve çok güzeldi. Hızlı hareket ettiği için soğukkanlı davranarak ıslık, öpücük ve çeşitli sesler çıkararak hayvanın bana yaklaşmasını sağlamaya çalıştım. Bana yaklaştıkça ve gezindikçe cep telefonu kamerasıyla kaydettim. 3-4 metreye kadar yakınıma geldi ve yaklaşık 3 dakikalık video çektim, daha sonrasında ise gözden kayboldu. Bu güzel hayvanı yakından görmek çok güzel bir duyguydu. Herkesin görmesini de istiyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:25
  1. doğa
  2. fotoğraf

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