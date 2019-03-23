Nesli tehlikedeki şah kartallarının yuvaları koruma altına alındı Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Şubesi tarafından şah kartallarının tespit edilen yuvaları koruma altına alındı.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Şubesi tarafından şah kartallarının tespit edilen yuvaları koruma altına alındı.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, nesli tehlike altında bulunan şah kartallarının, Tekirdağ sınırları içerisindeki yuvaları tespit edilerek koruma altına alındı. Yapılan açıklamada, "İlimizin farklı lokasyonlarında bulunan şah kartalları ve yuvaları, yapılacak sürekli izleme çalışmaları ile takip edilecek olup koruma altında tutulacaklardır" denildi.

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