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Nesli tehlikede olan 3 bin 300 kaplumbağa kurtarıldı

Malezya'nın güneyinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan 3 bin 300 domuz burunlu kaplumbağa kurtarıldı, kaçakçılar tutuklandı.

28 Şubat 2019 Perşembe 09:05
Nesli tehlikede olan 3 bin 300 kaplumbağa kurtarıldı

Malezya'nın güneyinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan 3 bin 300 domuz burunlu kaplumbağayı kaçırmaya çalışan 2 kişi tutuklandı.

Malezya Deniz Koruma Kurumundan (APMM) yapılan açıklamada, Johor kıyılarında arama yapılan bir teknenin içinde, çok sayıda domuz burunlu kaplumbağanın kutulara konulmuş halde bulunduğu bildirildi.

Tutuklandılar

Yedi ayrı kutunun içinde toplam 3 bin 300 kaplumbağa bulunduğu kaydedilen açıklamada, hayvanları kaçırmaya çalışan 2 kişinin tutuklandığını belirtildi.

Yetkililer, kaplumbağaların hayvan dükkanlarına satılmak için kaçırıldığının değerlendirildiğini ifade etti.

Orijinal ismi "Carettochelys insculpta" olan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki domuz burunlu kaplumbağalar, Avustralya ve Papua Yeni Gine'deki ırmak, lagün ve nehirlerde yaşıyor.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 09:05
  1. APMM
  2. domuz burunlu kaplumbağa
  3. Carettochelys insculpta
  4. Avustralya
  5. Avustralya ve Papua Yeni Gine

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