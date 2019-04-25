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Nesibe Aydın Okulları bahar şenliğinde Manga ve Ceza rüzgarı esti

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Nesibe Aydın Okulları bahar şenliğinin 11.

25 Nisan 2019 Perşembe 16:01
Nesibe Aydın Okulları bahar şenliğinde Manga ve Ceza rüzgarı esti

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Nesibe Aydın Okulları bahar şenliğinin 11.’si, Ankara Gölbaşı Kampüsünde öğrenci, veli ve davetlilerin büyük ilgisi ve katılımıyla gerçekleşti.


Artık gelenekselleşen Nesibe Aydın Okulları bahar şenliği Gölbaşı kampüsünde gerçekleştirildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarıyla başlayan bahar şenliği, Nesibe Aydın Yıldızlar, Gölbaşı, Çankaya, Ümitköy, Konya, Antalya ve Kocaeli Okulları öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 6 bin davetlinin katılımıyla, renkli anlara sahne oldu.


Öğrenciler, şenlik boyunca düzenlenen özel etkinliklerde ve kampüs içerisine kurulan ücretsiz oyun parklarında gönüllerince eğlenirken, veliler ve davetliler de kermes alanlarında hem öğrencilerin eğlencesine ortak oldular hem de gün boyunca keyifli vakit geçirdiler.


Akşam saatlerinde Ceza ve Manga’nın sahneye çıkmasıyla birlikte şenlikte eğlence doruğa çıktı. 4 saate yakın sahnede kalarak eski ve yeni şarkılarını Nesibe Aydın Okulları öğrencileri için seslendiren sanatçılar,sahne performanslarıyla göz doldurdular. Sanatçıların şarkılarına hep birlikte eşlik eden tüm katılımcılar, büyük bir coşku içerisinde çok eğlendi.


Şenlik sonrasında kısa bir basın açıklaması yapan Nesibe Aydın Okulları Kurucusu Eğitimci Yazar Nesibe Aydın, "Ankara dışından gelen öğrencilerimiz ve Ankara Okullarımızın katılımıyla, birçok üniversite şenliğinde bile görülmemiş bir katılımla hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutladık hem de Geleneksel 11. Bahar Şenliğimizi gerçekleştirdik. Çocuklarımızın derslere kısa da olsa bir mola vererek gönüllerince eğlenmeleri bizleri mutlu ediyor. Şenliğimiz sayesinde Nesibe Aydın Okulları öğrencileri, velileri ve öğretmenlerinin birbiriyle kaynaşması ailemizi güçlendiriyor” açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 16:01
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