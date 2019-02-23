‘Neşeli Çiftçi’, Maltepeli minikler ile buluştu Maltepe Belediyesi’nin Prof.

Maltepe Belediyesi’nin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde hafta sonu çocuk oyunları kapsamında bugün “Neşeli Çiftçi” isimli oyun sahnelendi. Oyunda, ailelerinden habersiz evlerinden uzakta, gizemli bir adaya kamp kurmaya giden iki arkadaşın başından geçen olaylar konu edildi. Korku ve heyecan dolu geçirdikleri saatlerin ardından iki kafadarın aileleri ile buluşmasını ve sonrasında gelişen olayları minikler ilgiyle izledi. Oyunda, çocuklarda bilinç ve sorumluluk kültürü ele alındı. Orhan Sanay’ın yazdığı oyunu Beşir Ariz yönetti. Oyunda rol alan Gürcan Ali Gül, Cemil Aydın, Dilâra Gülbay, Selin Yâdigar, Ömer Faruk Uluocak minik izleyicilerin alkışlarını topladı.

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