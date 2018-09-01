Neşe Çıldık kimdir? Neşe Çıldık'ın yeni görevi ne oldu?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığına Neşe Çıldık atandı. Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcı Neşe Çıldık kimdir? Neşe Çıldık hangi görevlerde bulundu. İşte Neşe Çıldık biyografisi

Neşe Çıldık, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve işletmeler Genel Müdür Yardımcısı’dır.Turizm sektöründe farklı idarecilik görevlerinde bulundu. ETS Grubu Yatırım ve Planlama Danışmanı olarak görev yapan Neşe Çıldık, ETS Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ersoy’un Maxx Royal Otel zincirlerinin turizm yatırım ve planlama çalışmalarında sağ kollarından biri olarak görev aldı. 1 Eylül 2018 tarihli kararname ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve işletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Sedat Sert’in yerine aynı göreve atanan Çıldık, daha önce ETS’nin dışında Özaltın Grubu Turizm Danışmanı olarak da görev yapmıştı.