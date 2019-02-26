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Nergis Festivali’ne ikinci gününde de yoğun ilgi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 2.

26 Şubat 2019 Salı 15:04
Nergis Festivali’ne ikinci gününde de yoğun ilgi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 2. Geleneksel Nergis Festivali’ne vatandaşlar ikinci gününde de yoğun ilgi gösterdi.


Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği 2. Geleneksel Nergis Festivali dün başladı. Festivalin ikinci günü, Sanat sokağında dengbej dinletisi ile başladı. Etkinlikler daha sonra Cizre Belediyesi’nce yapılan ve Türkiye’nin en büyüğü olan dikey bahçede halk oyunları ve dart turnuvası ile devam etti. Ardından Mem-u Zin parkında işaret dili tiyatrosu, gençlik merkezi konseri ve Kafkas oyunları düzenlendi.


Etkinlikler kapsamında Millet Kıraathanesi’nde araştırmacı yazar Dr. Mesut Tüzün tarafından vatandaşlara yönelik Cizre tarihi ile ilgili söyleşi yapıldı.


Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, festivalin çok güzel geçtiğini geleneksel hale gelen festival ile vatandaşları buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:04
  1. sanat
  2. konser

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