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Nereye kadar!?

Gazetemiz okurlarından Osman Soygenç, "Nereye kadar!?" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

13 Kasım 2018 Salı 14:59
Nereye kadar!?

Osman Soygenç/Trabzon

Bosna’da NATO, Müslümanları toplu halde çukurlara gömerken bizim askerimize de sokaklardaki kanlarını temizletiyordu. Amerika, Irak’ı işgal ederken dansöz gibi oynuyor, zurnasını da Türklere çaldırıyordu. 1990’da Irak’a çıkarma yaparken, o günlerin o zatı, ganimetten bir koyup on alıyordu! Yine onun günlerinde Amerika, Irak dağlarına paçavralar asıyor, işte PKK buralarda deyip jetlerimize oraları bombalatıyor, paralarımız o kayalarda boşu boşuna yanıyordu.

O günlerin baş yöneticileriyle, Amerika PKK’yı kurmuştur. Adı Müslüman olan insan tipindeki yaratıkların başını çekenlerden Mısır’ı darbe ile gâvur kardeşine teslim eden Amerika’dan çok daha gâvur olmasa bu Suudiler anında Sisi kardeşine sekiz milyar doları veriyor.

Kaşıkçı, Amerika planı ile Türkiye’de katlediliyor. Vuracağımız düşmanlara karşı dost olduğumuz, gün geçmeden aynı düşmanla bize vurmanın hazırlığında. Alelacele en başlarının kellesine de ölüm ödülü koyuyor, intihar mı etsek!

Bırakınız insanı, hiçbir canlı mahluk kendini böylesine iğrenç imha ettirmez.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 14:59
  1. Trabzon
  2. NATO
  3. PKK
  4. Kaşıkçı
  5. Müslüman
  6. Mısır

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