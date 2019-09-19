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Nereye gidiyoruz?

Gazetemiz okurlarından Ali Yiğit, "Nereye gidiyoruz?" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

19 Eylül 2019 Perşembe 11:49
Nereye gidiyoruz?

Ali Yiğit/Malatya

Bundan birkaç ay önceydi..

Mahallemiz ana yol üzerinde bulunan işyerinin önünde oturuyordum.. Baktım sokak girişlerinde polisler beklemeye başladı..

İleriye baktım yine aynı şekilde polisler vardı..

Acaba bakan veya ordu komutanı mı geçecek emniyet tedbirleri alınıyor diye düşündüm..

Ancak düşündüğüm gibi değilmiş.. Ana yol üzerinde ilk önce trafik polisi aracı görüldü eskort olarak.. Arkasından bir otobüs onun arkasında toma, bir otobüs onun arkasında çevik kuvvet otobüsü derken 20’ye yakın otobüs ve her otobüsün arkasında ya çevik kuvvet aracı ya da toma vardı..

Meseleyi öğrendiğimde şaşkınlığımı gizleyemedim nereye gidiyoruz diyerek hayıflandım.. Araç konvoyu Bursaspor taraftarlarını taşıyan konvoymuş.. Süper lig maçının son maçlarından Malatyaspor ve Bursaspor maçının ardından Bursaspor taraftarlarını şehrin dışına çıkana kadar yaklaşık 100-150 polis eşlik ediyor.. Şimdi bunun adını ne koyacağız.. Bir şehrin spor taraftarını diğer bir şehirden geçirmek için polisin eşlik etmesi ne anlama geliyor?

Aynı bayrağın altında yaşayan, sevinçleri bir, üzüntüleri bir olan..Aynı kıbleyi paylaşan aynı ülkenin, hatta aynı şehrin yaşayanları futbol maçına bile giderken kasatura, kılıç, pala, bıçak, satır, taş, sopayla gidiyor.. O bıçak, o satır kime karşı kullanılacak.. Karşı takımın taraftarına.. Şu hale bakar mısınız.. O takımda en yakın komşusu veya bir yakını da olabilir. Nasıl bir ruh hali anlam verebilmek mümkün değil..

Birkaç gün önce sosyal medyada yayınlanması üzerine büyük tepki çeken Kadıköy Anadolu Lisesi Öğrencilerinin yeni gelen öğrenciler için simit atma töreni..

Hale bakar mısınız simit atma töreni.. Nimeti yere atarak yapılan bir tören.. Şecaat arz ederken sirkatin söyle misali açıklamalar..

Efendim simitler israf edilmiyor..Toplanıp tekrar martılara veriliyormuş.. Yere düşen bir ekmek lokmasını üç defa öpüp başına koyan bir nesilden nimeti ayaklar altına atan bir nesil.. Aslında nesli suçlamak yerine o geleneğin yıllardır yapılmasına rağmen nimetin şükrünü anlatamayan veli ve idarecilerde aramak lazım..

Haber7 köşe yazarı Esra Elönü’nün şu tespitlerine katılmamak mümkün mü?

Kızdım. “Bize ne oldu” sorusuna vereceğimiz adam akıllı cevap taze ekmek gibi burnumda tütüyor.

Ve utandım, en yanık ateşte helal terle kavrulmuş nimetten daha kızarmış yüzüm.

Bir video dönüyor sosyal medyada. Kadıköy Anadolu Lisesine yeni başlayan öğrencileri karşılama töreninde, diğer öğrenciler ellerinde parçaladıkları simitleri çocuklara atıyor. Şımarık çocuk kahkahalarına bandırılmış nimetin hüznü işte bu.

Bu, Elhamdülillah demeyi çağdışı gören zihniyetin dilimlediği nesil!

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 11:49
  1. Ali Yiğit
  2. polis
  3. ordu komutanı
  4. trafik polisi
  5. toma
  6. çevik kuvvet
  7. Bursaspor taraftarları
  8. Süper lig
  9. Malatyaspor
  10. Bursaspor
  11. futbol maçı
  12. Kadıköy Anadolu Lisesi
  13. simit atma töreni
  14. Haber7 köşe yazarı Esra Elönü
  15. sosyal medya

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