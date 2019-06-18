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Neredeyse parmağı kopuyordu

Tokat’ta çocuk parkında oynarken spor aletine parmağı sıkışan 11 yaşındaki İlayda Yıldız’ın ezilerek kopma tehlikesi geçiren başparmağı ameliyat edildi.

18 Haziran 2019 Salı 14:51
Neredeyse parmağı kopuyordu

Tokat’ta çocuk parkında oynarken spor aletine parmağı sıkışan 11 yaşındaki İlayda Yıldız’ın ezilerek kopma tehlikesi geçiren başparmağı ameliyat edildi.


Edinilen bilgiye göre; Dudayev Parkına çocuklarını götüren Hamza Yıldız, ‘Uzay yürüyüşü’ adlı spor aletlerinde oynayan kızı İlayda Yıldız’ın acı içinde bağırması ile birlikte şok yaşadı. Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda kızının sol başparmağını spor aletine sıkıştırması sonucu kanlar içinde kaldığını gören baba Yıldız, sağlık ekiplerine haber verdi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil servisine kaldırılan Yıldız’ın ezilen başparmağının ucundaki zarar gören bölüm ameliyat edildi. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından servise alınan Yıldız’ın tedavi sürecinin uzun bir zaman alması bekleniyor.



Tedavi süreci takip ediliyor


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Ataç Çelik, İlayda Yıldız’ın demire sıkışan sol elinin başparmağının ezilmesi sonucu parmağın uç kısmındaki atardamarın zarar görmüş olduğunu kaydetti. Parmakta doku kaybı olmadığını belirten Çelik, “Damar tedavisinin gerekebileceği yönünde hasta yakınlarına bilgi verildi. Hasta yakınları tedavinin hastanemizde yapılmasını istemesi üzerine ameliyatla gerekli işlemler yapıldı. Servise alınan İlayda’nın parmağı iyileşmeye bırakıldı. Parmaktaki ezilmeden dolayı doku kaybı olup, parmağının uç kısmı kesilmek zorunda kalınabilir. Yada burası iyileşerek parmağı kurtarılabilir.” dedi.



İlayda Yıldız, tedavi gördüğü hastanede yaşadığı korku dolu anları dile getirerek, “Ablamla ağabeyim oyun oynarken bende yanlarına gittim birden parmağım oraya sıkıştı. Parmağım ezildi, ameliyata alarak dikiş attılar” dedi. Baba Hamza Yıldız ise küçük kızının ağabeyi ve ablası oynarken elini spor aletine sıkıştırdığını kaydetti. Yıldız, kızının parmağının spor aletine nasıl sıkıştığını anlayamadıklarını, iyileşmesini umut ettiklerini söyledi. Olayın şokunu yaşayan anne Zeynep Yıldız da yaşadıkları olayın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, “Biran da olup bitmiş. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını istiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:51
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