'Nereden nereye Refah'tan AK Parti'ye'

Yıl 1986 Gaziantep’te yapılan milletvekili ara seçiminde Hatay RP teşkilatı olarak o zaman ilçe olan Kilis ve Nizip’te propaganda çalışmalarında Refah Partisi Genel Merkezi tarafından görevlendirildik. Ben o yıllarda Hatay RP İl Başkanıydım. Kilis merkez ve köylerindeki çalışmalarını bitiren Hatay İl ve İlçe teşkilatları Nizip’te çalışma yapmak üzere görevlendirildi. Fırat nehri kenarındaki Kürt köylerini ziyaretimiz sırasında yaşlı cemaatin Türkçe’yi tam olarak anlamadığını fark ettim. İkindi namazı çıkışında o zamanki Urfa Belediye Başkanı Halil İbrahim Çelik de seçim çalışmalarına katılmak üzere aynı köye gelmişti. O da Reis gibi hitabeti etkili biriydi. Meşhur sözü “Korkar mı Ateş-i Nemrut’tan İbrahim olan hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan.” İşte bu cesur sözlerinden dolayı kendisine güvendiğimiz Halil İbrahim başkana, Başkanım bu insanların bir kısmı Türkçe’yi tam anlamıyor, konuşmanızı Kürtçe yaparsanız daha iyi olur dediğimde “başımızı belaya sokacaksınız” deyiverdi. O yıllarda Fransızca, İngilizce, Tarzanca her yerde serbestçe konuşulduğu halde, Kürtçe genelde yasaktı. Zorlamamız üzerine köy meydanında siyasi konuşmalarını Kürtçe yaptı. Orada bulunan köy halkı konuşmaları anladı ve özellikle yaşlılar memnun oldu. Halkın memnuniyeti bizi de sevindirmişti. Halil İbrahim Başkan da memnun olarak ama “inşallah başımıza bir şey gelmez” diyerek bizimle vedalaştı. Bir belediye başkanının Kürtçe konuşmaktan korktuğu Refah döneminden TRT Kürdi televizyonlarının kurulduğu bol demokrasili AK PARTİ dönemine geldik. Bu gelişmelerde katkısı olan Turgut Özal’ı rahmetle anıyorum. Bu hizmetleri göremeyip, makam ve mevki uğruna devletin köküne dinamit koyan PKK’lılarla sırt sırta veren Karamollaoğlu, Babacan ve Davutoğlu utansın. 1986 Milletvekili seçiminde Refah Adayımız Mehmet Bozgeyik abime Allah hayırlı uzun ömürler versin. ANAP adayı Hasan Celal Güzel’e de Allah rahmet eylesin.