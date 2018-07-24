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Nereden nereye! '35 yıllık köle' aday oldu

Moritanya'da 35 senelik köleliğin ardından 10 yıl önce özgürlüğüne kavuşan Rabah, Eylül ayında yapılacak olan seçimlerde Kölelik Karşıtı Hareket'ten milletvekili adayı oldu.

24 Temmuz 2018 Salı 10:10
Nereden nereye! '35 yıllık köle' aday oldu

Moritanya'da, 35 yıl köle olarak çalıştırılan Habi Mint Rabah, eylül ayında yapılacak seçimde milletvekili adayı oldu.

Kölelik 1981'de resmen kaldırılmasına karşın 2008'e kadar köle olarak çalıştırılan, kardeşi Bilal Ould Rabah ve insan hakları örgütlerinin zorlu mücadelesi sonucu 10 yıl önce özgürlüğüne kavuşan 50 yaşındaki Rabah, 1 Eylül'de yapılacak seçimde Kölelik Karşıtı Hareket'in (IRA) milletvekili adayı olarak yarışacak.

''MÜCADELESİNİ PARLAMENTODA DEVAM ETTİRSİN İSTİYORUZ''

Rabah, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kölelik hayatının 5 yaşında başladığını ve büyük acılarla geçtiğini belirtti.

"Köle olarak kaldığım süre boyunca hep ağladım. Her gece efendimin cinsel istismarına maruz kaldım." diyen Rabah, küçük yaşından itibaren hayvan sürüsüne bakmak zorunda bırakıldığını dile getirdi.

Rabah, mayıs ayında IRA ve SAWAB partileri arasında imzalanan anlaşma sayesinde aday oldu.

RESMİ OLARAK TANINMIYOR

IRA Başkanı Biram Dah Abeid, Rabah'ın baskıcı rejimlere karşı mücadelesini parlamentoda devam ettirmesini istediklerini söyledi.

Rabah, siyasi kanadı hala yönetim tarafından resmi olarak tanınmayan IRA'nın seçimde yarışan ilk adayı olacak.

Moritanya'da kölelik, 1981'de resmen yürürlükten kaldırıldı. Ülkede 2007'de çıkarılan yasa ile kölelik ve kölelik uygulamaları suç kabul edildi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 10:10
  1. Moritanya
  2. Habi Mint Rabah

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  • dürüstdürüst2 sa önce
    Bunu biraz geç biraz da acılarla anlayacaksık kardeş;Seçilmekle KÖLELİK bitmiyor...
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