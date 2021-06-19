Nerede kaldı basın özgürlüğü? Neredeyse davul zurna çalıp onayacaklar! Ekrem’den beslenen solak medya hakkını veriyor

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akit TV’ye açtığı 6 davanın 5’ini kaybetti; kurumumuza karşı borçlu duruma düştü. Akit TV’ye 21 bin 500 TL borcu olan İmamoğlu, kendi borcunu ödemediği halde, sırf Akit TV’ye baskı olsun diye kendi alacağı 21 bin TL için haciz işlemi başlattı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sürecinde gazetelerin akredite sorunu yaşamayacağını söyleyerek Akit’e de kapısının açık olduğunu vurgulayan İmamoğlu, oy almak için palavra sıkmayı meşru gördüğünü bir kez daha kanıtladı ve basın özgürlüğünü ayaklar altına alarak Akit TV’nin bilgisayar ve televizyonlarına el koydurdu.

CHP yalakaları aldıkları paranın hakkını verdi

BirGün, Oda TV, Tele1, ABC, Yeniçağ, Duvar, Halk TV gibi CHP’nin arka bahçesi haline gelmiş yalaka medya organları, Akit TV’ye yönelik susturma girişiminin ardından adeta sevinç naraları attı!..

Neredeyse davul zurna eşliğinde oynayacak olan CHP yalakaları, haczi eleştirmedikleri yetmiyormuş gibi İmamoğlu’na destek veren ifadeler kullandılar.

İBB yönetimi CHP’ye geçtikten sonra belediyeye ait tesislerden tüm gazetelerin kaldırılıp sadece CHP yalakası gazetelerin yer alması dikkatlerden kaçmamıştı. Ayrıca İBB’nin söz konusu gazetelere aralıksız reklam vermesi ve kendilerine bağlı medya organlarını adeta maaşa bağlamış gibi ilana boğması da dikkat çekmişti. Adı geçen medya organlarının aldıklarını paraların hakkını vererek İmamoğlu’nun yanında yer alması ve bu uğurda bir haber kanalının susturulma girişimine destek vermeleri Türk basın tarihine geçecek büyük bir ikiyüzlülük olarak akıllara kazındı!..

Teröre açık destek veren medya çalışanları tutuklandıktan sonra bile, “Basın baskı altında” diye ortalığı birbirine katan gazeteler, Akit TV’yi hedef alarak samimiyetsiz olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.