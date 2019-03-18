MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Teröre karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, onların inlerine giriyoruz. Nerede bir terörist varsa tepelerine iniyoruz ve inmeye de devam edeceğiz." dedi.

Elvan, Erdemli ilçesindeki açık hava toplantısında yaptığı konuşmada, çok önemli bir süreçten geçildiğini belirterek, yurt dışında Türkiye aleyhinde çalışan bir ajanın yazdığı raporda, Türkiye'yi karıştırmaya ve bölmeye yönelik planın yer aldığını ifade etti.

15 Temmuz darbe girişiminin de bunun bir parçası olduğunun altını çizen Elvan, "Çok uyanık ve dikkatli olmalıyız. Bu vatanı bölmeye çalışanlara, bizim insanımızı birbirine düşürmeye çalışanlara asla müsaade etmemeliyiz." dedi.

Elvan, AK Parti ve MHP'nin bir araya gelerek ülkenin birliği için Cumhur İttifakı'nı oluşturduğunu anlatarak, birlikte ve beraber olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Hem içeride hem dışarıda düşmanların çok olduğunun altını çizen Elvan, şöyle devam etti:

"Bu ülkeyi bölmeye çalışanlar, teröristleri beslemeye çalışanlar, teröre destek vermeye çalışanlar çok ama Allah'ın izniyle biz kendimize yetecek güçteyiz. Teröre karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, onların inlerine giriyoruz. Nerede bir terörist varsa tepelerine iniyoruz ve inmeye de devam edeceğiz."

Elvan, CHP ve İYİ Parti'nin ittifak yaptığına dikkati çekerek, "Diğer taraftan bakıyoruz Mersin'de kapalı kapılar ardında yine ana muhalefet, HDP ile ittifak yapıyor. Biz vatanımızın birliği, bütünlüğü için, devletimiz, milletimiz için, ay-yıldızlı al bayrağımız için açık ve net bir şekilde Cumhur İttifakı'nı oluşturduk. Onlar gibi kapalı kapılar ardında hesap yapmadık." dedi.

Elvan, merkezi hükümet ve yerel yönetim uyumuyla Mersin'e büyük yatırımlar yapılacağını sözlerine ekledi.

MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ile Erdemli Belediye Başkanı ve MHP adayı Mükerrem Tollu da yaptıkları konuşmalarda seçimlerde destek istedi.

Tuna ayrıca, vatandaşlarla Çanakkale Türküsü'nü söyledi.

- "Ülkenin istiklali ve istikbali için birlikte yola çıktık"

Elvan, merkez Toroslar ilçesindeki Yunus Emre Kültür Merkezinde pazarcı esnafıyla bir araya geldiği toplantıda yaptığı konuşmada da Cumhur İttifakı'nın önemini vurgulayarak, "Biz kapalı kapılar ardından ittifak yapmadık. Bir taraftan ittifak yapıp diğer taraftan 'İttifak yapmıyoruz' demedik. Açık ve net şekilde AK Parti olarak MHP ile birlikte bu ülkenin bekası için, istiklali ve istikbali için birlikte yola çıktık." dedi.

Birilerinin gizli hesaplar yaptığının altını çizen Elvan, Mersin'in kalkınmasını isteyenlerin Cumhur İttifakı adaylarına destek vermesini istedi.

Elvan, konuşmasının devamında hükümetin esnafa verdiği destekleri anlattı.

Hamit Tuna da projelerini anlatarak, esnafın sorunlarını çözecek adımlar atacaklarını ifade etti.