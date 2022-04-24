‘Nerede bir soydaşımız varsa biz oradayız’

YTB Başkanı Abdullah Eren, iftarda yaptığı konuşmada, “Bizler, nerede bir soydaşımız varsa nerede bir akrabamız varsa, biz oradayız diyerek çalışıyoruz. Şunu unutmayın, burada rüzgar esse biz Türkiye’de üşüyoruz. Siz, burada üzülseniz, biz Türkiye’de üzülüyoruz. Siz burada gülseniz, biz Türkiye’de mutlu oluyoruz” ifadelerini kullandı. “Ramazan dolayısıyla, böyle bereketli bir ayda, böyle mübarek bir zamanda birlikteyiz” diyen Eren, Rodop Dağları ile kişisel bir duygusal bağının olmasından söz etti. Eren şöyle konuştu: “Ben de sizin içinizden biriyim. Benim babamın doğduğu köy de hemen bu Rodop Dağları’nın arkasında, şu anda Yunanistan’da kalan Gümülcine’ye bağlı bir köy. Sizlerin her birini kendi ağabeyim, kendi amcam, kendim büyüğüm gibi görüyorum, kendi teyzem gibi görüyorum. O yüzden bu köyde olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum.”