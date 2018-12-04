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Neptün Bülent Eken ve Kübra Eken kimdir nerelidir?

Neptün Bülent Eken, spiker eşi Kübra Eken’i döverek beyin kanaması geçirip felç kalmasına neden olmuştu. Neptün Bülent Eken, yargılandığı davada 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Peki Neptün Bülent Eken kimdir nerelidir?

04 Aralık 2018 Salı 13:41
Neptün Bülent Eken ve Kübra Eken kimdir nerelidir?

Spiker eşi Kübra Eken’i darp ederek beyin kanaması geçirmesine neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Neptün Bülent Eken kasten yaralama suçundan 12 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Neptün Bülent Eken bir haber editörü. Kübra Eken Londro muhabiriyken tanışmışlar. Kübra Eken, Neptün'ün evlilik teklifini kabul edip Türkiye'ye yerleşmiş. Gazeteci Neptün Bülent Eken, spiker eşi Kübra Eken’i döverek beyin kanaması geçirip felç kalmasına neden olduğu iddiasıyla 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kübra Eken kimdir?

bloomberg tv spikeri. Bilgi Üniversitesi psikoloji bölümünü bitirmiş, ingiltere bournemouth’da uluslararası gazetecilik dalında mastır yapmıştır. beş dil bilmektedir. 2010 yılında bloomberg tv'nin londra temsilciliğini üstlenmiştir. 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 13:41
  1. Neptün Bülent Eken kimdir nerelidir?

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