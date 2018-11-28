Nepalli genç kız 126 saat boyunca dans etti

ANKARA (AA) - Nepal'de 17 yaşındaki genç kız Guinness rekoru kırmak için 126 saat aralıksız dans etti.

Şinhua'da yer alan habere göre, Bandana Nepal isimli genç kız, geçen cuma başladığı solo dansı bugün bitirdi.

Nepal, 126 saatlik dans performansıyla daha önce Hindistan'dan Kalamandalam Hemlatha tarafından kaydedilen 123 saat 15 dakikalık dans rekorunu kırmış oldu.

Yaklaşık 6 gün boyunca uyumadan dans eden Nepal'in sadece verdiği kısa aralarda enerji içeceği ve besin değeri yüksek yiyecek tükettiği belirtildi. Nepal'in babası Ram Nepal, yaptığı açıklamada, kızının başarısından çok mutlu olduğunu ifade ederek, kızının başarısının ülkesi için de çok önemli olduğunu dile getirdi.

Nepal'in gösterdiği performansla ilgili kanıtların Guinness Dünya Rekoru sertifikasının alınması için yetkililere gönderileceği ifade edildi.