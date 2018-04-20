Nepal'de yolcu uçağı pistten çıktı
Nepal'de bir yolcu uçağı henüz belirlenemeyen bir nedenle pistten çıktı. Meydana gelen olay sonrası ülkenin tek uluslararası havalimanı uçuşlara kapatıldı.20 Nisan 2018 Cuma 09:33
Tribhuvan Havalimanı yetkilileri, Malindo Havayolu şirketine ait 737 Boeing tipi yolcu uçağının pistten çıktığını belirtti.
Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi. Uçağın pistten çıkmasının ardından havalimanı, uçuşlara kapatıldı.
Geçen ay da Bangladeş'e ait US-Bagla Havayolu'na ait bir yolcu uçağı, Tribhuvan Havalimanı'na inerken pistten çıkmış, kazada 49 kişi yaşamını yitirmişti.
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