Nepal’de turizm bakanının helikopteri düştü Nepal’de turizm bakanını taşıyan helikopterin düştüğü belirtildi.

Nepal’de turizm bakanını taşıyan helikopterin düştüğü belirtildi.

Nepal İçişleri Bakanlığı, turizm bakanının bulunduğu helikopterin düştüğünü duyurdu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.