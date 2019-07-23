Nepal'de toprak kayması: 8 ölü, 2 kayıp

KATMANDU (AA) - Nepal'de iki dağ köyünde, şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında 8 kişinin öldüğü, 2 kişinin kaybolduğu bildirildi. Hükümet yetkilisi Yadhunath Poudyal, Gulmi bölgesinde gün ağarmadan gerçekleşen toprak kaymasında iki köyde en az 5 evin toprak altında kaldığını bildirdi. Köy sakinlerinin uykuda olduğu esnada meydana gelen afette 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin ise kaybolduğunu belirten Poudyal, köylülerin 2 kişiyi enkaz altından sağ çıkardığını ifade etti. Kayıpları arama çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaşan Poudyal, devam eden yağışların kurtarma ekiplerinin afet bölgesine ulaşmasını zorlaştırdığını söyledi. Başkent Katmandu'ya 200 kilometre uzaklıktaki dağ köylerine yürüyerek ulaşmanın saatler aldığı ifade edildi. Nepal'de etkili olan muson yağışlarında bu yıl yaklaşık 90 kişi hayatını kaybetti. Nepal İçişleri Bakanlığı, ülkede 11-16 Temmuz arasında etkili olan şiddetli muson yağışlarının neden olduğu taşkın ve toprak kaymalarında 78 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını açıklamıştı.



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