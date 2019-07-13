0553 313 94 23

Nepal’de sel felaketi: 32 ölü, 17 kayıp, 12 yaralı

Nepal’de etkili olan muson yağmurları nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymasında en az 32 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kayboldu, 12 kişi ise yaralandı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:41
Nepal’de sel felaketi: 32 ölü, 17 kayıp, 12 yaralı

Nepal’de etkili olan muson yağmurları nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymasında en az 32 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kayboldu, 12 kişi ise yaralandı.



Güney Asya’da yer alan Nepal’in genelinde etkili olan muson yağmurları sonucu ülkenin bir çok farklı noktasında sel ve toprak kaymaları yaşandı. Nepal’in İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada meydana gelen felaketler sonucu en az 32 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı ve 17 kişinin de kayıp olduğu doğrulandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları hızla devam ederken polis tarafından yapılan açıklamada, 27 bin 830 polisin görev yaptığı ve831 kişinin çeşitli bölgelerden tahliye edildiği belirtildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 18:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmed Şevket Eygi'nin cenazesi toprağa verildi
    1. Mehmed Şevket Eygi'nin cenazesi..
    2. Gurbetçi ailenin otomobili devrildi: 5..
    3. Para Halter Dünya Şampiyonası
    4. Emekli maaşı ne zaman yatacak 2019
    5. Endonezya Devlet Başkanı Widodo..
    6. Ümit Erkekler Avrupa Basketbol..
    7. MEÜ’de 15 Temmuz konferansı
    8. Ünlü teknik adam acı haberi duyurdu:..
    9. Kahramanmaraş'ta otomobil bariyerlere..
    10. Bursa’da konser iptâli yok
    11. İşte Merkel'i titreten hastalık
    12. Annesinin kucağında yaralanan bebek..
    13. Pravoley milli takımı Ereğli’den..
    14. Hemzemin geçitte çalışma yapan..
    15. Kamil Güleç’ten 15 Temmuz mesajı
    16. Orman Genel Müdürlüğünden Muğla..
    17. Fransa Bisiklet Turu
    18. Denizli'de otomobil şarampole..
    19. Temmuz zamlı maaşları hesaplara ne..
    20. Elbeyli ilçesinde kaza: 2 yaralı
    21. MHP’den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    22. Esenyurt'ta 7 aylık hamile kadına..
    23. Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 4..
    24. Batman’da iki aile arasında silahlı..
    25. SANKO Üniversitesi’nde “15 Temmuz..
    26. Mezitli Belediyesi, Davultepe 100. Yıl..
    27. FSM Köprüsü'nün birinci etabı bu gece..
    28. Nepal’de sel felaketi: 32 ölü, 17..
    29. İhvan'dan Kuveyt'te yakalanan "terör..
    30. Melih Gökçek'ten bomba etkisi yapan..
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da