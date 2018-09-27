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Nepal'de sel felaketi 117 can aldı

Nepal'de son 5 ayda şiddetli yağışın yol açtığı sellerde en az 117 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

27 Eylül 2018 Perşembe 15:15
Nepal'de sel felaketi 117 can aldı

Uzakdoğu ülkesi Nepal'de meydana gelen sel felaketleri, ülke genelinde büyük zararlar verdi. 

Ülke basınında yer alan haberlere göre, İçişleri Bakanlığı Ulusal Acil Durum Operasyon Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede nisandan eylüle kadar şiddetli yağışların yol açtığı sellerde en az 117 kişinin yaşamını yitirdiği ve 183 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, bu dönemde 310'dan fazla heyelan ve 80'den fazla selin meydana geldiği belirtildi.

Son 5 ayda yaşanan sel ve heyelanlardan 2 bin 200'e yakın ailenin etkilendiği ifade edildi.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 15:15
  1. Nepal
  2. Sel
  3. Sel felaketi
  4. Ölenlerin sayısı 117 oldu

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