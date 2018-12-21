Nepal'de okul gezisinden dönen otobüs uçuruma yuvarlandı
Kazada 21 kişi öldü, 15 kişi yaralandı21 Aralık 2018 Cuma 21:49
KATHMANDU (AA) - Nepal'de okul gezisinden dönenleri taşıyan bir otobüsün dağlık bölgede yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 21 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Polis, okul gezisinden dönen öğretmen ve öğrencileri taşıyan bir otobüsün, Dang bölgesindeki dağlık yoldan yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı.
Kurtarma çalışmalarının, kazanın sapa bir bölgede meydana gelmesi ve enkazın geniş alana yayılması nedeniyle güçlükle sürdürüldüğü kaydedildi.
Yaralanan yolcular hastaneye kaldırıdı.
Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
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