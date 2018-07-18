Nepal'de heyelan: 3 kişi öldü
Meydana gelen heyelanda 3 kişi hayatını kaybetti.18 Temmuz 2018 Çarşamba 18:33
Yerel medyada yer alan habere göre, Gandaki Pradesh eyaletindeki Gorkha ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.
Heyelan sonucu bir ev toprak altında kalırken, aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.
İçişleri Bakanlığından dört gün önce yapılan açıklamada, muson yağmurlarının neden olduğu sel ve heyelanlarda, temmuz ayından bu yana 56 kişinin öldüğü, kayıp 12 kişinin de arandığı bildirilmişti.
YORUM YAZ