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Nepal helikopter kazası kurbanlarının cesetleri Katmandu’da

Nepal’in Taplejung bölgesinde dün meydana gelen helikopter kazasında hayatlarını kaybeden 7 kişinin cesetleri Katmandu’ya getirildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 15:51
Nepal helikopter kazası kurbanlarının cesetleri Katmandu’da

Nepal’in Taplejung bölgesinde dün meydana gelen helikopter kazasında hayatlarını kaybeden 7 kişinin cesetleri Katmandu’ya getirildi.


Nepal’de dün Kültür, Turizm ve Sivil Havacılık Bakanı Rabindra Adhikari dahil 7 kişiyi taşıyan helikopterin ülkenin Taplejung bölgesindeki dağlık arazide kaybolduğu ardından da düştüğü belirtilmişti. Kazada ölen kişilerin cesetlerine ulaşıldı ve cesetler askeri bir helikopter vasıtasıyla başkent Katmandu’ya getirildi. Askeri helikopter Tribhuvan Uluslararası Havalimanı’na indikten sonra cesetler inceleme için Tribhuvan Üniversitesi Eğitim Hastanesine (TUTH) götürüldü.


Nepal İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, helikopterde Kültür, Turizm ve Sivil Havacılık Bakanı Rabindra Adhikari, Turizmci Ang Chhiring Sherpa ve Başbakanlık yetkilisi Yubaraj Dahal’ın da bulunduğu belirtilmişti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 15:51
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