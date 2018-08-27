Neo Yapı iflas mı etti? Neo Yapı sahibi kim?

18 yıl önce kurulan ve Kadir Aydın ve Feridun Uzunyol’un sahibi olduğu Neo Yapı Arazi Geliştirme İnşaat San. Ve Tic. AŞ’ye iflas davası açıldı. Neo Yapı’dan gayrimenkul alan vatandaşlar ortada kaldı.

İstanbul Göktürk ve Arnavutköy’de inşa ettiği lüks konut ve villa projeleri ile adından söz ettiren Neo Yapı AŞ hakkında iflas davası açıldı. Şirketten daire ve villa alan yüzlerce doktor, avukat ve mühendis ortada kaldı. Şirketin projelerinde 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında değişen tutarlarda gayrimenkul alan yüzlerce aile, bankaların ipoteği nedeni ile hacizlik oldu. Bankalara ve piyasaya yüklü bir borcu bulunan şirketin merkezi kapandı yetkililere ise ulaşılamıyor.

Neo Yapı adına Bolluca ve Göktürk’te satışı yapılan toplam 450 kadar villa ve daire ile ilgili bir dizi sorun bulunuyor. Mülk sahiplerinden bir kısmı tapularını alamadı. Satışı yapılan yüzlerce daire ise teslim edilmedi. Satışı yapılan dairelerin fiyatı 400-500 bin TL iken, villaların değeri 1,5-2 milyon lira arasında değişiyor.