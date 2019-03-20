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Nene Hatun Efeler’de ölümsüzleştirildi

Efeler Belediyesi tarafından 93 Harbi sırasında Erzurum’daki Aziziye savunmasına katılan Rus işgaline karşı Erzurum’daki halk direnişinin simgesi haline gelmiş ‘Nene Hatun’un isminin verildiği park düzenlenen tören ile açıldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:17
Nene Hatun Efeler’de ölümsüzleştirildi

Efeler Belediyesi tarafından 93 Harbi sırasında Erzurum’daki Aziziye savunmasına katılan Rus işgaline karşı Erzurum’daki halk direnişinin simgesi haline gelmiş ‘Nene Hatun’un isminin verildiği park düzenlenen tören ile açıldı.


Ata Mahallesi 661 sokakta bulunan Nene Hatun Parkı geniş katılımla düzenlenen tören ile mahalle halkının hizmetine sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende ilk olarak konuşan Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu Genel Başkanı Muzaffer Okumuş, millet olarak bugün Türkiye’de mutlu ve huzurlu yaşantımızın bir bedeli olduğunu hatırlattı. Okumuş, “Bedel olmadan vatan, millet, bayrak olmaz. Çanakkale’de ecdadımız kan verdi, can verdi, şehit oldu ve vatan oldu. Yine Erzurum’da 93 Harbi’nde Allah’u Ekber Dağları’nda, Sarıkamış’ta 90 bin şehit bu vatan için yüreklerini karlı dağlarda bu vatana feda etti. Yunanlılar Ege’yi işgal etti, Ege’deki zeybekler yürek yüreğe, omuz omuza onları denize döktü. 9 Eylül’de Hasan Tahsin İzmir’de ilk kurşunu attı, hep birlikte vatan olduk, bayrak olduk, millet olduk ve büyük Türkiye olduk” diye konuşarak Erzurumlular için büyük önem taşıyan Nene Hatun’un 93 Harbi sırasında verdiği mücadeleyi anlattı.


Ata Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Akay, Nene Hatun’un isminin mahallelerindeki bir parka verilmesine vesile olan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan ve ekibine teşekkür etti.


“HER ALANI DEĞERLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”


Efeler Belediyesi olarak her uygun alanı park haline getirmeye çalıştıklarını kaydeden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “İmar planında yeşil alan olarak görünen park yapılabilecek her alanı değerlendirmeye çalışıyoruz. Bu park alanları güzelim binaların ortasında toz toprak ve çöplük gibi bir haldeydi.Çocuklarımızın, gençlerimizin ve yaşlılarımızın huzuru bulacakları, hoşça vakit geçirebilecekleri bir güzellik haline dönüştürdük. İsmine de hepimizin ortak değeri olan Nene Hatun’un ismini verdik. Bu parkımız bizim Efeler Belediyesi olarak halkımızın hizmetine açtığımız 59’uncu parkımız. İnşallah önümüzdeki günlerde de daha güzel günlerde ve yıllarda birlikte olarak daha nice parklar, merkezler açarız” ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Harun Atmaca tarafından Erzurum yöresi türküleri seslendirildi. Parkın açılış kurdelesini protokol üyeleri ile birlikte kesen Efeler Belediye Başkanı Özakcan park içerisinde bulunan Nene Hatun büstünün açılışını da gerçekleştirdi.


Başkan Özakcan ile birlikte parkı gezen çoğunluğunu Efeler’de yaşayan Erzurumluların oluşturduğu davetliler Özakcan’a Nene Hatun’un ismini ölümsüzleştirdiği için teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:17
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