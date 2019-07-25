Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi’nde sünnet heyecanı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğüne bağlı Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde sünnet şöleni heyecanı yaşandı. Erkekliğe ilk adım atan devlet korumasındaki 7 çocuk için sünnet töreni düzenlendi.

Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesinde düzenlenen etkinliğe Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Şube Müdürü Osman Akgül, Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, AÇSH İl Müdür Yardımcıları Tamer Ekinci ve İsmet Erdal,Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürü Zülküf Yılmaz, Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Gözütok,Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Muhammet Başbuğ, Erzurum Kültür Turizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Gökhan Kılınboz, kuruluş yöneticileri ve kurum çalışanları katıldı.

Sünnet merasimi mehteran takımı gösterisi, hava fişek gösterisi,Erzurum barları, çocukların, davul zurna eşliğinde halay çekmesi ve konvoy eşliliğinde Abdurrahman Gazi türbesini gezi programıyla başladı.

Yaklaşık 30 aracın katıldığı konvoyda, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan konvoyda araç kullanarak, çocuklarla şehir turu attı.

AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, programda yaptığı konuşmada, çocuklara ev ortamın aratmamak için böyle etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

İlbaş, şöyle konuştu: ‘’Peygamber Efendimizin sünnetini yerine getirmek için çocuk evlerimizde bakım ve koruma altında bulunan çocuklarımız delikanlılığa adım atma gününde böyle bir etkinlikte bir ayara geldik. Manevi, kültürel geleneksel değerlerimize bağlı vatanını, milletini seven çocukların yetişmesi geleceğimiz açısından önemlidir. İnsan hayatında önemli bir yeri olan bu günlerin güzel biranı olarak kalmasını sağlamakve çocuklarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Devlet korumasındaki çocuklarımıza doğum günü, sünnet gibi etkinlikler düzenleyerek, onlara aile ortamını aratmamaya çalışıyoruz. Etkinlikte emeği geçen tüm personel arkadaşlarımız, Sedat Aydın arkadaşımız ve sanatçılarımıza teşekkür ediyorum’ ’dedi.

Aziziye Belediye Başkanı Orhan isedevlet korumasındaki çocukların yanında olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek,bakım ve koruma altındaki çocuklara birçok konuda destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Belediye olarak sosyal hizmet çalışmalarını önemsediklerini belirten Orhan, ‘’Devlet korumasındaki çocuklarımızın bu anlamlı gününde yanlarında olmak bizler için çok önemli, bu gibi etkinliklere destek vermeye devam edeceğiz.İlçemiz sınırları içerisinde bu alanda hizmet veren kurumların olması bizim bu konuya olan duyarlılığımızı daha da çok artırıyor.Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyor, çocuklarımıza mutlu yarınlar diliyorum’’ dedi.

Konuşmaların ardından kurum yöneticileri çocuklarla birlikte müzik eşliğinde halay çekti. Renkli görüntülerin oluştuğu programda ayrıca Belediye Başkanı Orhan,İl Müdürü İlbaşve kurum yöneticileri çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Etkinlik,düzenlenen sünnet yemeğiyle etkinlik sona erdi.