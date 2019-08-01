Nene Hatun Caddesi asfaltla tanıştı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Kurugeçit Mahallesi Nene Hatun Caddesinde asfalt çalışmalarına başladı.

Asfalt sezonunun başlamasıyla çalışmalarına hız veren Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, aciliyet sırasına göre belirlediği mahallelerde çalışmalarına başladı.

Konu ile ilgili açıklama yapan fen işleri müdürlüğü yetkilileri, “Kurugeçit Mahallesi Nene Hatun Caddesinde asfalt çalışmalarına sezonun başlamasıyla başladık. Bir an önce çalışmalarımızı bitirip diğer mahallelere geçeceğiz. Sezon sonuna kadar asfalt çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

Çalışmaların hayırlı olmasını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, “Asfalt sezonunu bugün itibariyle açmış bulunuyoruz. Çalışan herkese kuvvet diliyoruz ve sezonun verimli geçmesini umut ediyoruz. 2019 Yılı asfalt sezonunun kazasız belasız bir sezon olmasını temenni ediyor, yol çalışmalarının hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.