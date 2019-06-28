0553 313 94 23

Nemrut Yolu tek şerit ile sağlanıyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı yolunda aylardır ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

28 Haziran 2019 Cuma 19:30
Nemrut Yolu tek şerit ile sağlanıyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı yolunda aylardır ulaşım tek şeritten sağlanıyor.


Kış aylarında etkili olan aşırı yağış nedeniyle çöken yolda meydana gelen çatlaklar nedeniyle trafikte aksaklıklar yaşanıyor. Aylardır tek güzergahlı yolu kullanan sürücüler, bu yolun daha öncede çöktüğünü vurguladılar.


Karayollarının burada kalıcı bir çözüm alması gerektiğini söyleyen sürücüler, aynı zamanda bu yolun Nemrut Dağı’na giden yol olduğunu belirterek, Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı’na aylardır ulaşımın tek şeritten sağlandığını söylediler.


Nemrut Dağı yolunun aylardır tek şerit olduğunu dile getiren Turizmci Ömer Kuşçu, "Ülkemizde güneşin doğuşu be batışının en iyi izlendiği yerlerin başında gelen Nemrut Dağı’na bu günlerde turist akını yaşanıyor. Ancak Nemrut Dağı’na ulaşımın sağlandığı Kahta-Cendere Nemrut yolunda kış aylarında meydana gelen çökme nedeniyle ulaşım hala tek şeritte sağlanıyor. Aylardır bu şekilde olan bu yolun hala tamir edilmemesi ilimize gelen yerli ve yabancı turistlerin tepkisine neden oluyor. Yetkililerin bu konuda biran önce bir çözüm bulmalarını beliyoruz" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 19:30
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı
    1. St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus..
    2. Ahlat'ta doktor ve güvenlik..
    3. Balıkesir’de şehir içi toplu taşıma..
    4. BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths..
    5. Rus gazeteciler Cumhurbaşkanlığı..
    6. Gençlerbirliği, Abdoulaye Diallo'yu..
    7. Şehit Eren Bülbül anısına ‘Maçka’ ismi..
    8. Karayolunda aracın çarptığı bisikletli..
    9. Valentine Ozornwafor, Galatasaray'da
    10. "Türkiye'de okumak için 101 ülkeden..
    11. Denizli’de dehşet verici olay
    12. Arda Ermut, Türk Hava Yolları yönetim..
    13. "Eserler Ait Olduğu Yerde Güzeldir"..
    14. FKÖ'den Manama çalıştayına katılanlara..
    15. THY'nin "rüya uçağı"na "Maçka" isminin..
    16. Kuşlara çarpan uçak, İstanbul'a döndü
    17. İstanbul’daki kadın cinayeti şüphelisi..
    18. Adem Büyük Galatasaray'da
    19. Borç batağındaki futbol kulüplerine 5..
    20. Kastamonu’da kenenin ısırdığı şahıs..
    21. Galatasaray’a 20’lik defans oyuncusu
    22. Akçakoca’da bıçaklı kavga: 1 ölü
    23. Avusturya'da İran nükleer anlaşması..
    24. Fenerbahçe, Max Kruse ile anlaştı
    25. Ryan Babel, Galatasaray'da
    26. Türkiye'ye kafa tutan Yunanistan orayı..
    27. ABD'den Venezuela Devlet Başkanı..
    28. Adalet Bakanlığı 12 bin 713 personel..
    29. Boğaz'da faciadan dönüldü!
    30. Türkiye'deki Suriyeli Türkmen..
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Tam da kontrol etme zamanı...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Erdoğan kritik toplantıda talimatı verdi!
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Tehlike o ülkeden geliyor
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok kritik uyarı: Tehlike o ülkeden geliyor