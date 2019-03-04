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Nemrut yolu kardan temizleniyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı yolunda kar temizleme çalışması yürütülüyor

04 Mart 2019 Pazartesi 18:57
Nemrut yolu kardan temizleniyor

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarında bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 2206 rakımlı Nemrut Dağı yolunda kar temizleme çalışmaları yürütülüyor.

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü Adıyaman Şubesi ekipleri, 12 kilometrelik Nemrut Dağı yolunda iş makineleriyle birkaç gündür kar temizleme çalışmayı gerçekleştirdi. Ekipler, geri kalan 5 kilometrelik bölümde de çalışmaları sürdürerek, yolu açmayı palanlıyor.

Çalışmaları yerinde takip eden Kültür ve Turizm İl Müdürü Mustafa Ekinci, ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Bu yıl turizm sezonunun oldukça canlı olacağını düşünüyoruz. Şimdiden otellerimizde nisan, mayıs ve haziran ayları için rezervasyonlar yüzde 90'lara ulaşmış durumda. Çok yakın bir sürede Nemrut Dağı'nı ziyaretçilerin hizmetine açmış bulunacağız." dedi.

Nemrut yolu Karadut köyünde pansiyon işleten Bayram Çınar, bu yıl çalışmaların erken başlamasının alınmasının kendilerini ve ziyaretçileri sevindirdiğini belirterek, çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 18:57
  1. Adıyaman
  2. Karayolları ekipleri
  3. Nemrut Dağı

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