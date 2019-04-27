Nemrut Dağı'ndan dönen turistleri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Nemrut Dağı'ndan dönen yerli turistleri taşıyan Kahraman P. yönetimindeki 23 EH 393 plakalı minibüs, Kahta-Nemrut kara yolunun Arsemia mevkisi yakınlarında devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre sürücünün de aralarında bulunduğu 13 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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