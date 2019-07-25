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Nemrut Dağı’nda masallarla doğa eğitimi

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki öğrencilere Nemrut Dağı’nda ve krater göllerinde ‘Masallarla Doğa Eğitimi’ verildi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:09
Nemrut Dağı’nda masallarla doğa eğitimi

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki öğrencilere Nemrut Dağı’nda ve krater göllerinde ‘Masallarla Doğa Eğitimi’ verildi.


Tatvan Kaymakamlığı ve Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü atölyeler kapsamında bir grup öğrenciye Nemrut Dağı’nda ‘Masallarla Doğa Eğitimi’ verildi. Yaz eğitimi atölyesi kapsamında Tatvan ilçesinde görev yapan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mihraç Kulu rehberliğinde 3 bin rakımlı Nemrut Dağı’na çıkan öğrenciler, burada doğa eğitimi alarak Nemrut Dağı’nı ve dağ içerisinde bulunan krater göllerini inceledi. Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mihraç Kulu’nun rehberliğinde Nemrut Dağı’na çıkan öğrenciler, Nemrut Dağı’nı biyolojik açıdan, bitki ve hayvan türleri bakımında tek tek incelediler. Nemrut Dağı içerisindeki kaldera ve göllerde araştırmalar yapan öğrenciler, özellikle volkanik patlamalar sonucu oluşan yüzey şekillerini, obsidyen taşlarını ve volkan tüflerini incelediler. Nemrut Dağı kalderası içinde bulunan küçük (ılık) göl ve büyük göl çevresini de gezen öğrenciler, göllerin oluşumu ve yapısı hakkında bilgiler edinerek araştırmalar yaptılar. Öğrenciler Nemrut Dağı’nda, kalderasında ve göllerinde edindikleri izlenimlerden yola çıkarak birer masal yazdılar.



“Çocuklarımız doğayı keşfettiler”


Yaptıkları ‘Masallarla Doğa Eğitimi’ hakkında bilgi veren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mihraç Kulu, “Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tatvan Kaymakamlığının yürüttüğü atölyeler kapsamında Nemrut Krater Gölü’ne geldik. Bugün çocuklarımızla ‘Masallarla Doğa’ eğitimini gerçekleştirdik. Çocuklarımız Nemrut Krateri’ni ve Nemrut Dağı’nı biyolojik açıdan, bitki ve hayvan bakımından tek tek incelediler. Çok güzel araştırmalar yaptılar. Bu araştırmaların sonucunda gördükleri sorunlara kendilerinin kahraman oldukları birer masal yazdılar. Çocuklarımız hem doğayı keşfetti hem yazma yeteneklerini keşfettiler, güzel masallar yazdılar. Güzel bir etkinlik yapmış olduk. Yazarlık eğitimi de yapmış olduk. Çocuklarımız doğayla masalları buluşturdular. Çocuklarımız için de verimli oldu, bizler için de çok mutlu ve verimli bir gündü” dedi.


Nemrut Dağı’ndaki eğitime katılan öğrencilerden Muhammet Karaaslan da, doğada gördükleri eğitimden çok verim aldıklarını ve çok faydalı bilgiler edindiklerini belirterek, “Biz bugün buraya Nemrut Krater Gölü’nü gezmeye geldik. Büyük gölü gördük, küçük gölü gördük. Gelirken obsidyen taşı ve volkan tüfü topladık. Doğa çok güzel, çok beğendik burayı. Gördüklerimizden de masal yazdık. Rehber hocamıza da teşekkür ederiz, bizi buraya getirdiği için” diye konuştu.


Muhammet Taha Akhan ise, Nemrut Krater Gölü’nü gezmeye geldiklerini belirterek, “Burada obsidyen taşlarını ve volkan tüflerini inceledik. Buranın tüm doğal güzelliklerini inceledik. Bizi buraya getiren Mihraç Kulu öğretmenimize teşekkür ederim” dedi.



Nemrut Dağı


Nemrut Dağı, Bitlis’in Tatvan, Ahlat ve Güroymak ilçesi sınırlarında bulunuyor. Doğu Anadolu’da yer alan yüksek dağlardan biridir. Van Gölü’nün batısına düşer. Nemrut, uyuyan aktif bir yanardağdır ve 1441 yılında son kez lav çıkışı olmuştur. Tepesindeki kraterde Nemrut Gölü yer alır.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 10:09
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