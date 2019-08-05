Nemrut Dağı’nda engelliler için konser verilecek

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan Nemrut Dağı’nda engelliler için konser düzenlenecek.

Adıyaman Nemrut Rotary Dönem Başkanı Başkan Emine Çiftçi, Uluslararası boyutta gerçekleştirilen bu projenin sivil toplum kuruluşlarının, medyanın, sanatçıların, engellilerin, bürokratların ve halkın desteği ile gelişerek her yıl büyüdüğünü söyledi.

Konser ile ilgili bilgi veren Başkan Çiftçi, “Engellileri bir araya getirerek onların kaynaşmalarına ve dayanışmalarına yardımcı olmak, engelsiz insanların bile çıkmakta zorlandığı Dünyanın 8. Harikası Nemrut Dağına engellilerimizi çıkararak zoru başarmalarını ve zirvedeki güzellikleri tatmalarını sağlamak için gayret ediyoruz.

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü bu yıl 20 yaşında ve projenin 20. yılını Dünyanın 8. Harikası olarak bilinen, güneşin doğuşu ve batışının devasa kral ve tanrı heykellerinin arasında 2206 metre yükseklikte en güzel izlendiği açık hava müzesinde bir konser ile kutlayacak. Dünyaca solistimiz Soprano Selva Erdener ve ünlü Orkestra Şefi ve Piyanist İbrahim Yazıcı, Halk Türkülerinden ve Türk bestecilerin özgün eserlerinden oluşan bir repertuar sunacaklar. 28 Eylül 2019 tarihinde saat 14:00 da gerçekleştirilecek olan bu muhteşem konserde engelliler için notalar Nemrut Dağının zirvesinden gökyüzüne yükselecek” ifadelerini kullandı.