Nemrut Dağı'nda "beyaz bantlı dağ engereği" görüldü

ADIYAMAN (AA) - Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve genellikle rakımı 2 bin metrenin üstündeki bölgelerde yaşayan "beyaz bantlı dağ engereği", Nemrut Dağı tümülüsünde görüldü.

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız tarafından yürütülen bilimsel çalışmalar sırasında, Kahta ilçesi sınırlarında bulunan ve UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan 2 bin 206 rakımlı Nemrut Dağı tümülüsünde, endemik bir tür olan koruma altındaki beyaz bantlı dağ engereğine rastlandı.



Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nemrut Dağı tümülüsünde tespit ettiği engerek türünün rakımı 2 bin metrenin üzerindeki yerlerde yaşadığını belirtti.

- "Zehirli ama tehlike yok"

Nemrut Dağı'ndaki bu engerek türünün daha önce Kahramanmaraş, Sivas, Malatya, Hatay, Tunceli ve Kayseri'nin yüksek rakımlı yerlerinde de görüldüğünü ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Ülkemizde 14 engerek türü bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de beyaz bantlı dağ engereği (montivipera albizona) dediğimiz türdür. Bu yılan türü zehirlidir. 2 bin metrenin üzerindeki yerlerde fazla insan yerleşimi olmadığı için zararlı bir tür değildir. Boyut itibarıyla küçük bir yılandır. Boyu maksimum 1 metreyi bulur. Hareketleri yavaştır ve saldırgan bir tür değildir. Kendisini rahatsız etmediğiniz sürece saldırmaz ve ısırmaz."