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Nemrut Dağı için turizm çağrısı

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda “Nemrut Dağı, Malatya turizmine mutlaka kazandırılmalıdır" dedi.

19 Nisan 2019 Cuma 15:26
Nemrut Dağı için turizm çağrısı

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda “Nemrut Dağı, Malatya turizmine mutlaka kazandırılmalıdır" dedi.


Başkan Sadıkoğlu, “İlimiz, şehirleşme açısından son yıllarda oldukça büyük bir gelişme göstermiş ve Doğu Anadolu Bölgesi için önemli bir merkez olmuştur. Yaklaşık 9 bin yıllık bir tarihe sahip olması ve günümüzdeki gelişmişliği noktasında Malatya, turizm açısından çekiciliğe sahip bir ilimizdir. Kent ve ilçelerinin doğal güzelliğinin yanı sıra, kültürel ve tarihsel eserler turistik açıdan öneme sahiptir ve ilgi çekmektedir. Turizmin gelişmesi ile birlikte, istihdama turizmin etkisi artacağına olan inancımız tamdır. Bu anlamda yüreğinde Malatya olan herkesin bir araya gelerek ortak akıl ile Nemrut Dağı’nı, Malatya turizmine mutlaka kazandırması gerekmektedir. İlimiz başta Sağlık Turizmi olmak üzere, doğa turizmi, inanç turizmi, kırsal turizmi, tarım turizmi, kongre turizmi ve alternatif turizm çeşitleriyle birlikte kültürel, tarihi ve arkeolojik mekânlara sahip olması bakımından tam bir cazibe merkezidir. Bu cazibe merkezini el ele vererek hak ettiği yere taşımak önceliğimiz olmalıdır” ifadelerini kullandı.


Genç nüfusun Malatya için avantaj olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu mesajının devamında, "İlimizin zengin tarihi ve kültürel varlıklar şehri oluşu, üniversite kenti oluşu ve coğrafi konumu itibariyle İpek Yolu üzerinde yer alması, ana pazarlara yakınlığı nedeniyle turizm olgusuna çabuk uyum sağlayacağına olan inancım tamdır. Malatya’nın turizm alanındaki imajının güçlendirilmesi için ulusal ve uluslararası pazarda tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin arttırılmasına ihtiyaç vardır. Tanıtım çalışmalarında Malatya turizmi için uygun bir ürün-hizmet karması oluşturmak ve bu karmayı ilgili hedef pazarlara duyurmak için tanıtım ve reklam faaliyetlerine önem verilmesi gerekmektedir. Turizm türleri ile ilgili hizmetlerin güçlendirilmesi ve tanıtımının yapılması ilimizin mevcut potansiyelini artıracağı gibi Turizme de önemli etkisi olacaktır. Turistik hizmetlerin kalitesini yükseltmek bakımından turizm eğitimi almış, nitelikli personel istihdam etmek, turist beklentilerini karşılamak bakımından yararlı olacaktır. Ulusal ve uluslararası fuarlarda Malatya’nın ve Malatya’ya özgü yerel ürünlerin tanıtılması ve turizmle ilgili fuarlarda Malatya’nın tarihi, doğal, kültürel çekiciliklerinin görsel materyallerle tanıtımının yapılması Malatya turizminin pazarlanması açısından kentin imajını olumlu yönde etkileyecektir. İlimiz turizm çekiciliği açısından çevre illerle bir bütün olarak da değerlendirilebilir. Malatya’da bulunan Aslantepe höyüğü, Somuncu Baba türbesi; Elazığ’da bulunan Harput ile Malatya ve Adıyaman sınırları içerisinde bulunan Nemrut Dağı Milli Parkı kültür turizmine yönelik bir paket tur oluşturularak özellikle ilimize turist çekilebilir" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 15:26
  1. kültür
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