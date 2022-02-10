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Biyografi Nelly kimdir? Nelly nereli kaç yaşında? Nelly albümleri nedir?
Biyografi

Nelly kimdir? Nelly nereli kaç yaşında? Nelly albümleri nedir?

Asıl adı Cornell Iral Haynes olan şarkıcı Nelly uygunsuz kasetleri ile gündemde. Nelly yaptığı açıklamada "Genç kadından ve ailesinden içtenlikle özür dilerim, bu onlar için istenmeyen bir video" dedi. Nelly 2017 yılında Washington’da konser için gelen bir kadına tur otobüsünde tecavüz etmekten suçlu bulunup tutuklanmıştı. Peki Nelly kimdir? Nelly nereli kaç yaşında? Nelly albümleri nedir?

Yeniakit Publisher
2022-02-10 13:52:00 - 2022-02-10 13:52:39
Nelly kimdir? Nelly nereli kaç yaşında? Nelly albümleri nedir?

Nelly, Cornell Haynes 2 Kasım, 1974; Austin, Teksas’da doğdu. Nelly'nin ilk son albümü Brass Knuckles 4 defa ertelenmenin ardından 2008 sonbaharında piyasaya sürülecektir. Albümden çıkan single'lar arasında Akon ve Ashanti ile birlikte söyledikleri "Body On Me" isimli şarkı Amerika'da oldukça popüler olmuştur. Nelly 2003 yılından beri ünlü şarkıcı Ashanti ile birliktedir. Çift 2007 yılının kışında nişanlanmıştır. 2010 yılında Kat Sacks ve Nelly hakkında çıkan seks iddiaları ve Nelly'nin son doğum günü partisinden sonra ikili ayrılmıştır.

Nelly 2009 yılının başından beri yeni albümünün çalışmalarını yapmaktadır albümün adı önce "Les Is More" sonra "Nelly" daha sonra "Let's Get It" ve son olarak da "5.0"olarak değişmiştir. Nelly'nin kuzeni Michael Johnson 2 ırkçı öğrenci tarafından evine giderken vuruldu ve öldü daha sonra Nelly albümü ertelediğini ancak albüme Jammie Foxx, Usher ve Dr. Luke ile çalışacağını söyleyerek hayranlarını biraz olsun beklemekten doğan kızgınlığını dindirdi. Nelly albüm teması için "Ford" firmasıyla 2011 model "Mustang" araba için anlaştı

Nelly albümler

2000: Country Grammar

2002: Nellyville

2004: Suit

2004: Sweat

2008: Brass Knuckles

2010: 5.0

2013: M.O.

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