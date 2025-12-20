Neler oluyor? Dün Kocaeli bugün Balıkesir! Bir İHA daha düştü
Dün Kocaeli'nin ardından bugün Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Salur Mahallesi’nde bir insansız hava aracı (İHA) düştü. Çiftçiler tarafından bulunan İHA, güvenlik güçlerine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, henüz kime ait olduğu belirlenemeyen İHA’nın düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak İHA üzerinde inceleme yaptı.
Rus menşeli olup olmadığı henüz netleşmeyen insansız hava aracı, detaylı teknik inceleme yapılmak üzere Ankara’ya gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Dün de Kocaeli'de düştü
Dün de Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir kırsal alana düşen İHA, yetkililer tarafından incelemeye alınmıştı.
