Nejad Daş kimdir? Nejad Daş ne iş yapar?

Nejat Daş, 2004 yılında ise uyuşturucu madde nedeniyle tutuklu bulunduğu İspanya'da, İspanya Ulusal Mahkemesinin Türkiye'ye iadesini şartlı olarak kabul etmesi üzerine iltica talebinde bulundu.

Adı uzun yıllardır uyuşturucu ve kaçakçılık dosyalarıyla anılan, özellikle 1990'lı yılların ortalarından bu yana çeşitli operasyonlarda yakalanan ve hakkında işlem yapılan Nejat Daş, son olarak orgazine suç elebaşı Sedat Peker’in yayınladığı videlorla gündeme gelmişti. Peki Nejad Daş kimdir? Nejad Daş işlediği suçlar hangiler?

Nejat Daş kimdir?

TRT Haber’in haberine göre Daş’ın daha önceden karıştığı suçlar ve yargılanma dönemiyle ilgili detayları şöyle…

İlk olarak adı, 1993 yılında Akdeniz’in uluslararası sularında 14 ton uyuşturucu yüküyle yakalanan ‘LUCKY S’ gemisiyle ilgili davada gündeme gelen Nejat Daş, beraberindeki 10’u tutuklu 15 sanık ile yargılandı.

Aynı yıl başka bir uyuşturucu davasında yargılanan Daş’ın adı bu kez ‘KISMETİM 1’ gemisi ile geçti. Bu olayda da Akdeniz uluslararası sularında 3,1 ton uyuşturucu madde ile birlikte batırılan gemiyle ilgili devam eden yargılamada, Nejat Daş ve yanındaki sanıklar hakkında tahliye kararı verildi.

Nejat Daş, 2004 yılında ise uyuşturucu madde nedeniyle tutuklu bulunduğu İspanya’da, İspanya Ulusal Mahkemesinin Türkiye’ye iadesini şartlı olarak kabul etmesi üzerine iltica talebinde bulundu.

Aradan geçen kısa bir sürenin ardından İspanya’ya iltica talebini geri çeken Daş, 2007 yılında Türkiye’ye iade edildi. Daş takvimler 14 Şubat 2007’yi gösterdiğinde Türkiye’nin iade başvurusunun kabul edilmesiyle İspanya’dan Türkiye’ye gönderildi. Gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından Metris Cezaevi’ne konulan Nejat Daş’ın Türkiye’de ‘LUCKY S’ ve ‘KISMETİM 1’ isimli uyuşturucu davalarından kaynaklı hakkında toplam 25 yıl 8 ay hapis cezası bulunuyordu. 2007 yılında girdiği Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nde 5 yıl tutuklu kalan Nejat Daş, 2012 yılında 1 milyon 250 bin TL kefalet ödeyerek tahliye olmuştu.

Daş, son olarak 11 ilde yapılan, 67 kişinin gözaltına alındığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda bir kez daha gözaltına alındı.