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Nehirde kaybolan gencin izne gelen asker olduğu öğrenildi

Elazığ’ın Palu ilçesinde Murat Nehri’nde akıntıya kapılarak kaybolan gencin asker olduğu ve izne geldiği öğrenildi.

18 Haziran 2019 Salı 20:11
Nehirde kaybolan gencin izne gelen asker olduğu öğrenildi

Elazığ’ın Palu ilçesinde Murat Nehri’nde akıntıya kapılarak kaybolan gencin asker olduğu ve izne geldiği öğrenildi.


Olay, öğle saatlerinde Palu ilçesinde bulunan Kozlu Çeşmesi mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 20 yaşındaki Mustafa Taş, 2 kardeşi ve arkadaşıyla yüzmek için Murat Nehri’nin kenarına geldi. Ortanca kardeşi ile nehre girerek karşıya geçmeye çalışan Taş, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Karşıya geçen kardeşi ise olduğu yerde mahsur kaldı.Arkadaşının haber vermesi üzerine nehir kenarına jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan Taş’ın kardeşi, Palu Belediyesi rafting takımı tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen AFAD ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinden dalgıçlar arama çalışmalarına başladı. Ekipler tarafından aranan Taş’ın asker olduğu, izne geldiği ve 2 gün sonra geri döneceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 20:11
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