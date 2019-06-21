Nehirde kaybolan genci balık adamlar arıyor

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Dicle Nehri’nde kaybolan gencin bulunması için Elazığ’dan gelen polis dalgıçlar arama çalışmalarına başladı. Gencin ailesinin kendisini üniversiteye göndermediği için suya atladığı iddia edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağıvar Köprüsü yakınlarında Dicle Nehri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Muhammed E., arkadaşı S.D. ile birlikte geldiği nehir kenarında iddiaya göre "Ailem üniversiteye göndermiyor" diyerek suya atladı. Arkadaşının yardım istemesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk aramada nehirde kaybolan gence ulaşılamadı. Bunun üzerine bölgeye Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler istendi. Bölgeye giden dalgıç polisler, suda kaybolan gencin bulunması için arama çalışmalarına başladı. Gencin kayıp olduğu noktadan suya giren dalgıçların koordineli bir şekilde arama çalışmalarını gün boyu sürdüreceği öğrenildi.