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Nehirde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Muş-Malazgirt ilçesinde serinlenmek için nehre girdikten sonra kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 22:06
Nehirde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Muş-Malazgirt ilçesinde serinlenmek için nehre girdikten sonra kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.


Edinilen bilgiye göre, Malazgirt ilçesinde görevli imam ile 40 yakın Kur’an kursu öğrencisi, saat 15.00 sularında Murat Nehri’nin kenarında pikniğe gitti. Bazı öğrencilerin serinlemek için nehre girdiği ve bu sırada 5 öğrencinin akıntıya kapıldığı ihbarı alınan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, jandarma, sağlık ekipleri bölgeye giderken Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü’nden dalgıç ile AFAD Bingöl İl Müdürlüğü’nden de 1 arama kurtarma ekibi talep edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde kayıp olan Taner Güven isimli çocuğun cansız bedenine ulaşılarak olay yerinde hazır bekleyen Acil 112 ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Olayda, İbrahim Demnilek, Rohat Burukanlı ile Muhammed Demir hayatını kaybederken,Boran Yıldırım ise Muş Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına almıştı.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 22:06
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