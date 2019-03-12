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Nehir korkuluğundaki intihar son anda engellendi

Hatay’da, Asi Nehri korkuluklarının diğer yakasına geçerek intihar girişiminde bulunan bir kişi, polis ekipleri ve çevredekiler tarafından son anda kurtarıldı.

12 Mart 2019 Salı 13:38
Nehir korkuluğundaki intihar son anda engellendi

Hatay’da, Asi Nehri korkuluklarının diğer yakasına geçerek intihar girişiminde bulunan bir kişi, polis ekipleri ve çevredekiler tarafından son anda kurtarıldı.


Olay, saat 12.30 sıralarında Antakya’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vedat S. isimli şahıs girdiği bunalım sonucu Ulus Meydanı’nda Asi Nehri korkuluklarına çıkarak, intihara kalkıştı. Bölgede trafik düzenini sağlayan trafik polislerinin fark etmesi üzerine durum ilgililere haber verildi. Kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine geldi. İşsiz olduğu öğrenilen şahsı, polis ekipleri uzun süre ikna etmeye çalıştı. Sivil polisler ve çevredekiler daha sonra şahsın dalgınlığından faydalanarak, kollarından tuttu. Kollarından tutulan şahıs zor da olsa ikna edilerek korkuluklardan çıkarıldı.


Şahıs daha sonra sağlık ekipleri tarafından ambulansa alındı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:38
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