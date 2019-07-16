0553 313 94 23

Nehir bebek yaşama tutunmak için ilik nakli bekliyor

Elazığ’da kemoterapi tedavisi gören Hemofagositik Sendrom (HLH) hastası 6 aylık Nehir bebek, hayata tutunmak için ilik nakli bekliyor.

16 Temmuz 2019 Salı 10:09
Nehir bebek yaşama tutunmak için ilik nakli bekliyor

Elazığ’da kemoterapi tedavisi gören Hemofagositik Sendrom (HLH) hastası 6 aylık Nehir bebek, hayata tutunmak için ilik nakli bekliyor. Kendisiyle birlikte eşi ve kardeşlerinin iliklerinin naklinin uymadığını belirten anne, "Büyük bir kampanya başlatılsa Nehir’de kurtulsa gerçekten çok mutlu oluruz" dedi.


Tunceli’nin Nazimiye ilçesinde ikamet eden 5 yıllık evli Çiğdem ve Ali Yeşil çifti, tek çocukları olan 6 aylık kızları Nehir’in ateşlenmesi üzerine hastaneye götürdü. Burada yapılan tetkiklerde minik Nehir’e HLH hastalığı teşhisi konuldu. Bunun üzerine 2 ay önce Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Nehir bebek, Çocuk Polikliniği Hemotoloji Bölümünde kemoterapi tedavisi almaya başladı. İlik nakli olması için ilk önce ailesinden tahliller alındı. Alınan tahliller sonucunda Yeşil çiftinin iliklerinin kızlarına uyuşmadığı ortaya çıktı.



Uyumlu bağışçı aranıyor


Küçük bedeniyle hastanede hastalığına karşı koymaya çalışan Nehir bebek için acil ilik nakli gerekiyor. Çaresiz kalan aile, uyumlu donörün bulunması için duyarlı tüm vatandaşların başvurmasını istiyor. Öte yandan uyumlu donör bulunması ihtimaline karşı ise Nehir’in ilik naklinin yapılabileceği bir hastanede tedavisin devam etmesi gerekiyor.


Tunceli’den Elazığ’a sevk edildiklerini belirten anne Çiğdem Yeşil , “Bebeğimizi hastaneye basit bir ateş nedeniyle getirmiştik fakat karaciğer enzimlerinin yüksek olduğu ortaya çıktı. Araştırıldığında HLH hastası yani Hemofagositik Sendromu olduğunu öğrendik. Çocuğum tedavi gördüğü süre boyunca bir kere yoğun bakıma girdi ve yeni çıktı şuanda tedavi devam ediyor.Fakat acilen ilik nakli olması gerekiyor” diye konuştu.


Duyarlı olan herkesten ilik nakli için tahlil yaptırmasını isteyen anne Yeşil, “Sadece Nehir için değil, bu şekilde ilik nakli bekleyen birçok çocuk var ama bizim şuan önceliğimiz Nehir" ifadelerini kullandı.



"Büyük bir kampanya başlatılsa, Nehir kurtulsa çok mutlu oluruz"


Kızının şu anda 6 aylık olduğunu anımsatan anne Yeşil, 2 aydır tedavisinin sürdüğünü ancak doktorlar artık ilik naklinin gerektiğini söylediğini kaydetti.


Kendisiyle birlikte eşi ve kardeşlerinin iliklerinin naklinin uymadığını da dile getiren anne, gerçekten ilik verebilecek insanları beklediklerini belirterek, "Sadece lafta olmasını istemiyoruz. Birçok insan kan vermek istiyor fakat nereye başvurması gerektiğini bilmiyorlar. Büyük bir kampanya başlatılsa Nehir’de kurtulsa gerçekten çok mutlu oluruz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 10:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tartıştığı babasını av tüfeğiyle öldüren şüpheli tutuklandı
    1. Tartıştığı babasını av tüfeğiyle..
    2. Demirtaş'a özgürlük diyenler bu..
    3. İstanbul'a 5 ayda 5,4 milyon turist..
    4. (Özel) İETT otobüsünün çarptığı yaya..
    5. "Taksicilere ÖTV muafiyeti geri..
    6. Metil alkolden 16 günde 17 kişi öldü
    7. Havadan Fotoğraf Çekim Uçağı göreve..
    8. FuzulEv'den erken teslim kampanyası
    9. 40 kilometrelik yol asfaltında sona..
    10. İran'dan Trump'a "yaptırımlar..
    11. Şanlıurfalı çocuklar “Akıllı Dost:..
    12. Gömük dişler mutlaka tedavi edilmeli
    13. Körfezliler vatan nöbetindeydi
    14. Çocuklar satranç turnuvasında yarışacak
    15. Borsa için yılın ikinci yarısına..
    16. İnci kefali av yasağı dönemi sona erdi
    17. "Kasımpaşa'ya gelerek meydan okumayı..
    18. "Türk sanayisinde dijital dönüşüm..
    19. CHP "yerel yönetim" kampına giriyor
    20. Darbettiği kişinin köpeğini gasbeden..
    21. Tosya halkı 15 Temmuz’u unutmadı
    22. Bülent Ecevit Üniversitesi taban..
    23. Afganistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    24. Kazada, kalp masajıyla hayata tutunan..
    25. Şehit Uzman Onbaşının cenazesi..
    26. TCMB'den repo ihalesi
    27. FETÖ'nün yeni yapılanmasına darbe! 3..
    28. "Bizim yerimiz her zaman Süper Lig'dir"
    29. G7 maliye bakanlarının gündemi..
    30. Başkan Büyükakın, 15 Temmuz Şehidi..
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler