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"Negatif duyguları kırmak turizm ile mümkün"

Batman Valisi Hulusi Şahin:- "Turizmi geliştirebilirsek, Güneydoğu'nun bu sıcak insanlarını Türkiye'nin ve dünyanın diğer insanlarına kavuşturmuş olacağız. Negatif duyguları kırmak turizm ile mümkündür"- TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya:- "İlk önce memleketimizi kendi vatandaşlarımıza tanıtıp, onların gezmesini sağlamaya çalışacağız"

23 Nisan 2019 Salı 18:16
"Negatif duyguları kırmak turizm ile mümkün"

BATMAN (AA) - Batman Valisi Hulusi Şahin, "Turizmi geliştirebilirsek, Güneydoğu'nun bu sıcak insanlarını Türkiye'nin ve dünyanın diğer insanlarına kavuşturmuş olacağız. Negatif duyguları kırmak turizm ile mümkündür." dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren seyahat acentalarıyla Batman'da bir araya geldi.

Bir restoranda düzenlenen toplantıya, Vali Şahin, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve yönetim kurulu üyeleri ile seyahat acentelerinin temsilcileri katıldı.

Vali Şahin, yaptığı konuşmada, Batman ile ilgili hayalleri ve planlarının olduğunu belirterek, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Türkiye'nin her bölgesi gibi güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

Bölgede inanç ve kültür turizmi açısından el değmemiş noktalar bulunduğuna işaret eden Şahin, hepsinden önemlisinin de bölge insanının sıcaklığı olduğunu vurguladı.

Şahin, "Turizmi geliştirebilirsek, Güneydoğu'nun bu sıcak insanlarını Türkiye'nin ve dünyanın diğer insanlarına kavuşturmuş olacağız. Bunun getirisi bize önyargıları kırmak olacak. Bazı negatif duyguları kırmak turizm ile mümkündür." diye konuştu.

Batman'ın antik kent Hasankeyf'e ev sahipliği yaptığını, Hasankeyf'in neolitik döneme kadar uzanan bir yerleşim yeri olduğunu ve birçok medeniyete başkentlik yaptığını aktaran Şahin, yeni yerleşim yerine eserlerin dünyanın en büyük "tarihi eser taşıma operasyonu" ile taşındığını bildirdi.

Amaçlarının yeni Hasankeyf'i yerli ve yabancı turistlere tanıtmak olduğunu dile getiren Şahin, bu konuda seyahat acentelerine büyük sorumluluk düştüğünü belirtti.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya da sık sık bu bölgeye geldiğini, öncelikle iç turizmi hareketlendirmek, ondan sonra da yabancı turistlere yol açmak istediklerini söyledi.

İç turizmi olmayan ülkelerde dış turizmi getirmenin çok daha zor olduğuna dikkati çeken Bağlıkaya, "İlk önce memleketimizi kendi vatandaşlarımıza tanıtıp, onların gezmesini sağlamaya çalışacağız. Bu yolda hepimiz beraber mücadele etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

TÜRSAB heyeti toplantının ardından Batman Müzesi'ni gezdi.


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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 18:16
  1. TÜRSAB üyeleri Batman’da bir raya geldi

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