Nef’ten Kandilli’ye 406 lüks konut
Gayrimenkul firması Nef, Reserve Kandilli projesiyle ön planda.
Proje 29 blok ve 406 konuttan oluşuyor. Reserve Kandilli’de 42 adet 2.5+1, 29 adet 3+1, 160 adet 3.5 +1, 131 adet 4+1 ve 44 adet 5+1 daire var. Deniz manzarasına karşı konumlanan daireler, Emre Arolat imzası taşıyor. Proje, Boğaziçi’ne eklemleniyor. Boğaz’ın su kenarı yapılarının ayrıştırıcı özellikleri Reserve Kandilli’nin ana unsuru olarak öne çıkıyor. Geniş görüş perspektifine sahip katlar ise keyifli yaşam alanları dış mimarinin dikkat çeken yönlerinden. Reserve Kandilli, renk ve doku seçimleriyle de doğayla iç içe bir görünüme sahip.