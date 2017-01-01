NEF’ten ev yenileme kampanyası

Son dört yılın konut satışında sektör lideri olan Nef; oturduğu evi değiştirmek veya gayrimenkul yatırımını kazanca çevirmek isteyen müşterilerinin eski evlerini alarak, yerine Nef projelerinden yeni bir ev alma fırsatı sunuyor. Nef Basın Ekspres, Nef Çekmeköy ve Nef Bahçelievler ve Nef Reserve Kandilli projelerinde 31 Ekim’e kadar geçerli olacak kampanya kapsamında tapulu evlerin güncel değerleri, alanında uzman SPK onaylı ekspertizlerin raporları doğrultusunda belirlenecek ve yeni ev alımlarında peşinat olarak sayılacak. Yeni ev ile eski ev arasındaki fiyat farkı ise, Nef’in müşterilerine sunduğu kişiye özel ödeme planlarıyla ister peşin ister vadeli olarak ödenebilecek. Nef projelerinde, 490 bin liradan başlayan fiyatlarla peşinatsız ev sahibi olmak mümkün.